В Пензе пенсионерка по совету мошенника сняла со счета 400 тыс. рублей и отдала их незнакомцу

11:13 | 17.08.2025 | Криминал

Пенза, 17 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1945 года рождения после телефонного общения с мошенником сняла со счета 400 тыс. рублей и отдала их незнакомому человеку.

В Пензе пенсионерка по совету мошенника сняла со счета 400 тыс. рублей и отдала их незнакомцу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, до этого пенсионерке позвонил злоумышленник, который выдал себя за работника медучреждения и попросил назвать свои данные для подтверждения записи к врачу.

«Через несколько дней потерпевшей поступил еще один звонок от неизвестного, который представился работником Росфинмониторинга. Мужчина пояснил, что потерпевшая продиктовала свои личные данные злоумышленникам и обвиняется в сотрудничестве с экстремистскими организациями. Для того чтобы сохранить все свои накопления, ей необходимо передать деньги в казначейство. Следуя указаниям злоумышленника, потерпевшая проследовала в банк, где через кассира сняла 400 тыс. рублей, сказав работнику банка, что деньги ей требуются для организации похорон. В этот же вечер женщина передала денежные средства неизвестному», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


