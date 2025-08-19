Всероссийский фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций» пройдет 23 августа Культура

Пенза, 19 августа 2025. PenzaNews. XIV всероссийский фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций» пройдет в поселке Золотаревка Пензенской области в предстоящую субботу, 23 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства, фестиваль посвящен археологическому памятнику «Золотаревское городище».

«В этом году ожидается большое количество тематических площадок, в том числе детских: военно-тактические игры, стрельба из лука. [...] На локации «Ристалище» зрители смогут увидеть турниры по историческому раннесредневековому фехтованию и современному мечевому бою», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что впервые участниками фестиваля станут театральные коллективы: областной драматический театр имени А.В. Луначарского представит сцены из музыкально-литературной композиции «Без срока давности» на малой сцене сквера «Парк Победы», театр «Кукольный дом» покажет спектакль «Колобок» в золотаревском досуговом центре.