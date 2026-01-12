Новый номер журнала «Пензенское краеведение» посвятили 120-летию краеведческого музея Культура

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Новый номер научно-популярного журнала «Пензенское краеведение», презентация которого состоится в предстоящий четверг, 15 января, посвящен 120-летию пензенского краеведческого музея.

«Читатели и участники презентации узнают о судьбах писателей Владимира Ставского и Романа Гуля, откроют для себя неизвестного Белинского и новые страницы истории пензенского спорта, совершат виртуальный тур по Тамалинскому району и побывают на тюремной кухне и узнают, чем кормили заключенных в Пензенской губернии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

В нем уточняется, что презентация пройдет в корпусе краеведческого музея на улице Белинского в Пензе.

«Ведущий презентации — доктор исторических наук, профессор, советник губернатора Пензенской области и директор пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Владимир Первушкин», — добавляется в тексте.

В сообщении напоминается, что журнал «Пензенское краеведение» выходит с 2014 года.