Новый номер журнала «Пензенское краеведение» посвятили 120-летию краеведческого музея

18:00 | 12.01.2026 | Культура

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Новый номер научно-популярного журнала «Пензенское краеведение», презентация которого состоится в предстоящий четверг, 15 января, посвящен 120-летию пензенского краеведческого музея.

Новый номер журнала «Пензенское краеведение» посвятили 120-летию краеведческого музея. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Читатели и участники презентации узнают о судьбах писателей Владимира Ставского и Романа Гуля, откроют для себя неизвестного Белинского и новые страницы истории пензенского спорта, совершат виртуальный тур по Тамалинскому району и побывают на тюремной кухне и узнают, чем кормили заключенных в Пензенской губернии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

В нем уточняется, что презентация пройдет в корпусе краеведческого музея на улице Белинского в Пензе.

«Ведущий презентации — доктор исторических наук, профессор, советник губернатора Пензенской области и директор пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Владимир Первушкин», — добавляется в тексте.

В сообщении напоминается, что журнал «Пензенское краеведение» выходит с 2014 года.


