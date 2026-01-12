19:49:56 Понедельник, 12 января
«Кукольный дом» в Пензе представит спектакль по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке»

15:07 | 12.01.2026 | Культура

Печать

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Пензенский областной театр «Кукольный дом» в 2026 году поставит новый спектакль «Рыбка» благодаря поддержке, полученной в рамках федерального проекта «Развитие искусства и творчества» национального проекта «Семья». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

«Кукольный дом» в Пензе представит спектакль по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Над спектаклем по мотивам бессмертной «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина уже работает режиссер-постановщик театра Антон Некрасов», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что «Рыбка» станет 12-й постановкой «Кукольного дома», реализованной благодаря федеральной поддержке.

«Ранее на сцене театра с успехом шли спектакли «Как Андрюшка гусенка Кузю пас», «Как лиса медведя обманывала», «Самый лучший папа», «Игра магии», «Яблоки, Маша и Баба Яга», «Колобок», «Счастливый день», «Серая шейка», «Кому это нужно», «Солдат, Алена и Змей Горыныч» и «Кошкин дом».


Актуальное

