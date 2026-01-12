19:50:48 Понедельник, 12 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Дорога, связывающая Земетчино и Пролетарский, будет отремонтирована в 2026 году

16:20 | 12.01.2026 | Общество

Печать

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Автомобильная дорога «Рабочий поселок Земетчино — поселок Пролетарский» в Пензенской области будет отремонтирована в 2026 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Дорога, связывающая Земетчино и Пролетарский, будет отремонтирована в 2026 году

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Ремонт [...] начнется при наступлении благоприятных погодных условий», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что также в текущем году будет завершена реконструкция моста через реку Ижмору на подъезде к Земетчино

«В 2025 году в самом поселке завершен ремонт региональной автодороги «Земетчино — улица Ленина — улица Белинского» длиной свыше 4,1 км по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2024 году на этой автомобильной дороге введена в эксплуатацию новая линия искусственного освещения по улице Ленина протяженностью почти 3,5 км. Также в 2024 году в Земетчино выполнен ремонт 14 участков улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 12 км по пилотному проекту, направленному на стимулирование рождаемости», — напоминается в сообщении.


Читайте также
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из дома пенсионерки музцентр, триммер, бензопилу и баян В Пензе пожилая женщина лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
В Пензенской области за сутки произошло три пожара В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Под Пензой водитель «Lada Vesta» сбил двух подростков В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама