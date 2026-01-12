Дорога, связывающая Земетчино и Пролетарский, будет отремонтирована в 2026 году Общество

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Автомобильная дорога «Рабочий поселок Земетчино — поселок Пролетарский» в Пензенской области будет отремонтирована в 2026 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Ремонт [...] начнется при наступлении благоприятных погодных условий», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что также в текущем году будет завершена реконструкция моста через реку Ижмору на подъезде к Земетчино

«В 2025 году в самом поселке завершен ремонт региональной автодороги «Земетчино — улица Ленина — улица Белинского» длиной свыше 4,1 км по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2024 году на этой автомобильной дороге введена в эксплуатацию новая линия искусственного освещения по улице Ленина протяженностью почти 3,5 км. Также в 2024 году в Земетчино выполнен ремонт 14 участков улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 12 км по пилотному проекту, направленному на стимулирование рождаемости», — напоминается в сообщении.