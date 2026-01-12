19:50:55 Понедельник, 12 января
Судья Дмитрий Пилясов ушел в почетную отставку

18:02 | 12.01.2026 | Общество

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Полномочия судьи Первомайского районного суда Пензы Дмитрия Пилясова прекращены с 12 января по его письменному заявлению в связи с уходом в почетную отставку. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Судья Дмитрий Пилясов ушел в почетную отставку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«С 21 сентября 2004 года Пилясов Дмитрий Александрович зачислен судьей в штат Первомайского районного суда Пензы. С января 2008 года по январь 2020 года он замещал должность заместителя председателя Первомайского районного суда Пензы. За долголетний период работы в суде Дмитрий Александрович зарекомендовал себя грамотным судьей, высококвалифицированным юристом, имеющим высокую теоретическую подготовку, хорошо знающим действующее законодательство, умело применяющим его в практической работе. Свои знания и практический опыт он передавал молодым судьям, проводил аналитическую работу», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что председатель суда Валерий Курдюков поблагодарил Дмитрия Пилясова за безупречную и добросовестную работу по отправлению правосудия, за смелость в принятии сложных судебных актов, их высокое качество, за внимательное отношение к гражданам и коллегам, за активную жизненную позицию, а также пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой душевной энергии и личного счастья.

В сообщении добавляется, что Дмитрий Пилясов в ответном слове пожелал коллегам здоровья и плодотворной работы.


