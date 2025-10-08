18:00:00 Среда, 8 октября
Губернатор распорядился выделить 8 млн. рублей на оснащение библиотеки в Сурске

09:24 | 08.10.2025 | Культура

Пенза, 8 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился выделить 8 млн. рублей на оснащение библиотеки в городе Сурске Городищенского района.

Фото: Pnzreg.ru

«К сожалению, современной библиотеки до сих пор нет в городе Сурске с населением в 6 тыс. человек. Распорядился выделить 8 млн. рублей на оснащение пространства в недавно отремонтированном доме культуры», — написал он в своем Telegram-канале в минувший вторник, 7 октября.

Глава региона отметил, что «Городищенский район — уникальный».

«Другого такого, где было сразу четыре крупных населенных пункта, пожалуй, нет в нашей области. Поэтому важно, чтобы жители имели свой современный очаг культуры и знаний», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, на территории региона в сфере культуры действует 997 организаций, из них в удовлетворительном состоянии находятся более 88%, ведется работа по ремонту зданий и оснащению учреждения аппаратурой и мебелью.

«Идет ремонт кровли пензенской областной филармонии. Готовность — 50%, работы идут по графику, но потребовал привлечь больше рабочих и ускорить процесс, чтобы сезон дождей не затянул ремонт до начала новогодних представлений», — сообщил губернатор.

Он добавил, что в 2024-2025 года в рамках нацпроектов «Культура» и «Семья» выполнено техническое оснащение 21 ДК, пяти ДШИ, двух театров, были открыты два кинозала и четыре модельные библиотеки.


