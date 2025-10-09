В Пензенской области 10-19 октября пройдет всероссийский театральный фестиваль русских сказок Культура

Пенза, 9 октября 2025. PenzaNews. Второй всероссийский театральный фестиваль русских сказок «Золотая рыбка» пройдет в Пензенской области с 10 по 19 октября. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

«Десять сказочных дней ждут маленьких любителей искусства. В эту субботу в пензенском театре юного зрителя стартует второй всероссийский фестиваль «Золотая рыбка». Грант на его проведение ТЮЗ получил благодаря конкурсу президентского фонда культурных инициатив. Поддержку мероприятию оказывают министерство образования Пензенской области, региональные отделения Союза театральных деятелей России и Союза журналистов России, городские управления культуры и образования», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 9 октября.

Олег Денисов отметил, что в 2025 году фестиваль стал масштабнее.

«Свои лучшие постановки привезут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Калуги, Тамбова, Заречного, а также Луганска и Крыма. В репертуаре как классические, так и современные прочтения любимых сказок. А в день открытия для ребят покажут детскую оперу», — уточнил он.

По словам главы Пензы, показы спектаклей будут проходить дважды в день, а также транслироваться онлайн.

«Проект помогает детям познакомиться с истоками народной культуры, с глубиной и мощью русского языка. С помощью сказок с ребятами ведется важный разговор о любви к родной земле, уважении к традициям, взаимопомощи, вере в добро и справедливость. Эти ценности необходимо воспитывать в молодежи с самых ранних лет», — подчеркнул Олег Денисов.