В Пензенской области 26 ноября стартует международный кинофестиваль «Мужская роль»

13:12 | 25.11.2025 | Культура

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. ХVI международный кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина пройдет в Пензенской области с 26 по 30 ноября.

В Пензенской области 26 ноября стартует международный кинофестиваль «Мужская роль». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Кинофорум традиционно предлагает вниманию зрителей четыре программы: конкурсный показ новых художественных фильмов, панорамы документального и анимационного кино, а также ретроспективный показ «Одна страна — одна война». Всего в рамках кинофестиваля жители Пензенской области смогут увидеть 65 художественных, документальных и анимационных фильмов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

В нем уточняется, что в конкурсную программу фестиваля вошли восемь художественных фильмов: «Ароматное сердце», «День рождения Сидни Люмета», «Кукольный дом», «Легенды наших предков», «Северный полюс», «Последняя цена», «35-я страница» и «Филателия».

В тексте добавляется также, что в борьбу за награды фестиваля в 2025 году вступят Евгений Миронов, Андрей Мерзликин, Александр Яценко, Егор Корешков, Ержан Нурымбет, Максим Стоянов, Василий Щипицын, Давид Сократян, Артем Кошман и другие актеры.

«Особенную возможность говорить о мужестве, патриотизме, гуманизме дает неигровая программа фестиваля «Герои документального экрана». Главной темой 2025 года, объявленного Годом защитника Отечества и 80-летия Победы, будет специальная военная операция. В цикле «Время героев», посвященной героям СВО, будут представлены лучшие российские фильмы этой тематики», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что вход на все кинопоказы будет бесплатным.

Из текста следует, что официальное открытие кинофестиваля состоится 26 ноября в музее братьев Мозжухиных в селе Кондоль, а всего в рамках мероприятия показы будут организованы на 15 площадках.


