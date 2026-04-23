В Пензе 9 мая состоится премьера рок-драмы об СВО «Отец и сын»

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Премьера рок-драмы о специальной военной операции «Отец и сын» состоится на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в День Победы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

«Это не просто спектакль о событиях «за ленточкой». Это пронзительная история о молчании длиною в жизнь, о стене между самыми родными людьми и о том, что только общая беда способна пробить эту стену», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что пьеса представляет собой исповедь представителя современного поколения 30-летних.

«Герой размышляет о непростых отношениях с отцом-«афганцем», о решении пойти добровольцем на СВО, о людях, с которыми довелось встретиться, и о том, как важны родственные узы в борьбе за правое дело», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что пьеса создана руководителем литературно-драматургической части театра Виталием Соколовым, в тексте использованы фрагменты воспоминаний бойцов СВО из сборников под редакцией Захара Прилепина.

«Музыкальную основу постановки составят песни популярной пензенской группы «Отец и сын», написанные ее основателями и фронтменами — народным артистом России, художественным руководителем пензенского драматического театра Сергеем Казаковым и музыкантом Сергеем Самойловым — частично на собственные стихи, а частично — на подлинные стихи бойцов СВО, опубликованные в нескольких сборниках под редакцией Захара Прилепина, выпущенных государственным фондом «Защитники Отечества», — указано в тексте.

В нем сообщается, что роль Отца исполнит Сергей Казаков, в образе Сына предстанет Артем Тихомиров, также в постановке заняты Андрей Аксенов (Друг), Сергей Самойлов (Сослуживец) и Наталья Тихомирова, которая воплотит сразу несколько символических женских образов; ставит спектакль Николай Шаповалов.