В Пензе отреставрировали концертный сарафан Лидии Руслановой

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Концертный сарафан Лидии Руслановой, который ранее никогда не находился в постоянной экспозиции пензенского государственного краеведческого музея и лишь демонстрировался на торжественных мероприятиях, получил вторую жизнь благодаря усилиям реставратора по тканям Ольги Поповой. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

«Льняной косоклинный сарафан темно-синего цвета сшит по образцу русского народного сарафана на лямках и отделан кружевом с вышивкой, шелковыми лентами, тесьмой и бисером. Сохранность сарафана говорит о том, что Лидия Русланова часто выступала в нем на своих концертах», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что отделочные материалы имели многочисленные утраты, сечения и разрывы, крепежные швы были ослаблены и местами утрачены, имелись значительные утраты на кружеве и обшивке лямок, набивной рисунок на шелке потрескался, на основной ткани также были различные дефекты.

«Ольгой Поповой была проведена сложная работа: демонтированы отдельные части сарафана, проведена сухая и влажная очистка, пластификация волокон нитей ткани, устранение деформаций, укрепление ткани, кружева, шелка и орнамента», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что работа заняла два года, в результате сарафан приобрел былую красоту и экспозиционно-выставочный вид.

«К празднику Великой Победы сарафан займет достойное место в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне», — подчеркивается в тексте.