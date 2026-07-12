14:00:12 Воскресенье, 12 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенских «Тарханах» отметили всероссийский лермонтовский праздник

10:01 | 12.07.2026 | Культура

Печать

Пенза, 12 июля 2026. PenzaNews. 55-й всероссийский лермонтовский праздник прошел в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области 11 июля, в числе почетных гостей мероприятие посетили губернатор Олег Мельниченко и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

В пензенских «Тарханах» отметили всероссийский лермонтовский праздник

Фото: Pnzreg.ru

«Тарханы» — по-настоящему святое место для каждого, кто любит и ценит поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова. Это не только великий поэт, но и выдающийся гражданин России и блестящий офицер, защищавший нашу Родину», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к участникам праздника.

Он отметил, что с каждым годом в Пензенской области собирается все больше ценителей поэзии Михаила Лермонтова.

Фото: Pnzreg.ru

В рамках мероприятия состоялось вручение литературной премии имени М.Ю. Лермонтова.

Лауреатами стали: Светлана Размыслович из Псковской области, неоднократно выезжавшая на Донбасс, в том числе в составе творческой бригады Минобороны России; уроженец Новгородской области Роман Сорокин — участник литературных десантов на новые территории; главный редактор журнала для детей «Чердобряк» Марина Танцырева из Пензы; участник специальной операции Амир Сабиров из Омска; автор монографии «Фольклоризм прозы М.Ю. Лермонтова» Марианна Дударева из Москвы.

Амир Сабиров не смог лично приехал на церемонию вручения премии, поскольку находится в зоне боевых действий, поэтому поэт записал видеообращение к участникам праздника.

«Я нахожусь на военной службе, особо не вижу мирной жизни уже несколько лет, и когда праздник приходит в окопы, это очень приятно. Особенно приятно, что поэтическая премия — имени Лермонтова. Для меня с юности этот поэт был смыслообразующим автором. Возможно, это повлияло на выбор моего пути. Я понимаю его, образно говоря, как спецназовец спецназовца, хотя во времена Михаила Юрьевича еще не было таких названий. Я опираюсь на его поэзию в тяжелые моменты. Мира всем, большого терпения и сил! Всем пожал руку, всех обнял», — сказал он.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратил внимание на то, что все творчество Михаила Лермонтова пронизано любовью к Родине и готовностью отдать за нее жизнь.

«Наших современников роднит с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым острое чувство справедливости и уважение к обычному человеку — солдату, защитнику страны», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.


Читайте также
В Городищенском районе молодой человек стал фигурантом дела о незаконном использовании документов для регистрации в качестве ИП МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков
В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю Обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы жительница Пензенской области злоупотребляет спиртным
Почетный гражданин Заречного Александр Ефимов умер на 73-м году жизни Жительница Заречного подозревается в краже солнцезащитных очков стоимостью около 24 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама