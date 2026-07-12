В пензенских «Тарханах» отметили всероссийский лермонтовский праздник Культура

Пенза, 12 июля 2026. PenzaNews. 55-й всероссийский лермонтовский праздник прошел в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области 11 июля, в числе почетных гостей мероприятие посетили губернатор Олег Мельниченко и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Фото: Pnzreg.ru

«Тарханы» — по-настоящему святое место для каждого, кто любит и ценит поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова. Это не только великий поэт, но и выдающийся гражданин России и блестящий офицер, защищавший нашу Родину», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к участникам праздника.

Он отметил, что с каждым годом в Пензенской области собирается все больше ценителей поэзии Михаила Лермонтова.

Фото: Pnzreg.ru

В рамках мероприятия состоялось вручение литературной премии имени М.Ю. Лермонтова.

Лауреатами стали: Светлана Размыслович из Псковской области, неоднократно выезжавшая на Донбасс, в том числе в составе творческой бригады Минобороны России; уроженец Новгородской области Роман Сорокин — участник литературных десантов на новые территории; главный редактор журнала для детей «Чердобряк» Марина Танцырева из Пензы; участник специальной операции Амир Сабиров из Омска; автор монографии «Фольклоризм прозы М.Ю. Лермонтова» Марианна Дударева из Москвы.

Амир Сабиров не смог лично приехал на церемонию вручения премии, поскольку находится в зоне боевых действий, поэтому поэт записал видеообращение к участникам праздника.

«Я нахожусь на военной службе, особо не вижу мирной жизни уже несколько лет, и когда праздник приходит в окопы, это очень приятно. Особенно приятно, что поэтическая премия — имени Лермонтова. Для меня с юности этот поэт был смыслообразующим автором. Возможно, это повлияло на выбор моего пути. Я понимаю его, образно говоря, как спецназовец спецназовца, хотя во времена Михаила Юрьевича еще не было таких названий. Я опираюсь на его поэзию в тяжелые моменты. Мира всем, большого терпения и сил! Всем пожал руку, всех обнял», — сказал он.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратил внимание на то, что все творчество Михаила Лермонтова пронизано любовью к Родине и готовностью отдать за нее жизнь.

«Наших современников роднит с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым острое чувство справедливости и уважение к обычному человеку — солдату, защитнику страны», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.