Инвестиционный форум в Сочи имеет большое значение для России — Иван Белозерцев Экономика

Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что двухдневный инвестиционный форум, стартовавший в Сочи в понедельник, 27 февраля, имеет большое значение для России.

Фото: Pnzreg.ru

«Здесь идет выработка новых стратегий для развития экономики, поиск решений очень актуальных проблем, в том числе и для Пензенского региона. Нельзя забывать и о том, что у представителей регионов в Сочи появляется уникальная возможность для прямых неформальных контактов с потенциальными инвесторами», — отметил он перед началом мероприятия.

В состав делегации Пензенской области, помимо губернатора Ивана Белозерцева, вошли председатель Законодательного собрания Валерий Лидин и первый заместитель председателя облправительства Андрей Кулинцев.

Они примут участие в панельных сессиях, круглых столах и пленарных заседаниях.

Также в Сочи планируется провести ряд переговоров с потенциальными инвесторами, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.