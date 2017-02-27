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Иван Белозерцев и Александр Сергеев обсудили сотрудничество в сфере автоматизации бухучета

13:40 | 27.02.2017 | Экономика

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководитель московского офиса научно-производственного объединения «Криста» Александр Сергеев обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества на российском инвестиционном форуме в Сочи в понедельник, 27 февраля.

Иван Белозерцев и Александр Сергеев обсудили сотрудничество в сфере автоматизации бухучета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пензенская область на протяжении нескольких лет успешно взаимодействует с компанией в рамках системы «Смета», предназначенной для автоматизации бухгалтерского учета. В ходе переговоров были рассмотрены новые возможности для совместной работы в части внедрения централизованной бухгалтерии.

По словам разработчиков, это позволит отслеживать передвижение денежных средств по каждому муниципальному образованию в режиме реального времени.

«Мы готовы обсуждать реализацию проекта, но это должно быть в соответствии с требованиями федеральных министерств и отвечать установленным стандартам», — отметил Иван Белозерцев, уточнив, что подобные автоматизированные комплексы можно внедрить в спорте, здравоохранении, образовании, медицине и социальной сфере.

В качестве примера конечного продукта губернатор привел ведение истории болезни пациента.

«Медицинские документы оформляются в электронном виде, чтобы с историей болезни пензенца, заполненной в какой-либо районной больнице, могли ознакомиться и врачи областного учреждения здравоохранения», — пояснил губернатор.

Иван Белозерцев пригласил руководство компании «Криста» посетить Пензенскую область для детального обсуждения предлагаемых технологических решений с представителями министерств и ведомств.

«Нужно решить, насколько это необходимо и востребовано сегодня, и на каких условиях возможна реализация проектов», — отметил глава региона.

В завершение встречи стороны также обсудили развитие спорта.

Руководство компании «Криста»выразило готовность оказать содействие детской лиге плавания Поволжья, сообщает пресс-служба облправительства.
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