Денис Соболев поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества

Пенза, 25 января 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Поздравляю всех представителей молодого поколения, учащихся вузов и ссузов города Пензы с Днем российского студенчества! Вы энергичные, талантливые, амбициозные, целеустремленные, инициативные, в вас бушует жажда знаний и творчества. Многие из вас принимают активное участие в жизни областного центра, вносят весомый вклад в его развитие и процветание. И можно смело утверждать, что от вас зависит будущее нашего города, региона, страны, я верю, что оно в надежных руках», — подчеркнул спикер гордумы.

Он пожелал молодым людям на долгие годы сохранить искорку юношеского задора.

«Пусть ваши студенческие годы будут богаты на новые открытия, интересные события и останутся в памяти как самое счастливое время! Пусть полученные вами знания будут всегда востребованы! Верьте в свои силы и твердо идите к намеченной цели! И пусть все сессии закрываются без долгов и с отличными оценками!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.