17:32:22 Суббота, 24 января
Посетители двух МФЦ в Пензе 26–27 января смогут получить консультации налоговиков

12:15 | 24.01.2026 | Общество

Пенза, 24 января 2026. PenzaNews. Информационно-разъяснительное мероприятие «Дни открытых дверей», организованное управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области, пройдет в двух МФЦ Пензы 26–27 января.

Посетители двух МФЦ в Пензе 26–27 января смогут получить консультации налоговиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, 26 января с 10.00 до 12.00 специалисты УФНС будут консультировать посетителей МФЦ на улице Фабричной, 27 января в то же время они будут вести прием в МФЦ на улице Богданова.

«Мероприятие организовано в целях информирования граждан Пензенской области о декларировании доходов, полученных физическими лицами в 2025 году; о порядке представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; о ставках и льготах по транспортному, земельному налогу физических лиц и по налогу на имущество физических лиц; о получении государственных услуг ФНС России дистанционно», — сказано в тексте.


Актуальное

