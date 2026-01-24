150 человек и более 40 единиц техники продолжают работать над локализацией возгорания на нефтебазе в Пензе — губернатор Происшествия

Пенза, 24 января 2026. PenzaNews. 150 человек и более 40 единиц техники продолжают работать над локализацией возгорания, возникшего после падения обломков беспилотника на территорию нефтебазы в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«150 сотрудников пожарно-спасательных подразделений с привлечением более 40 единиц техники продолжают работать над локализацией возгорания, вызванного вчерашним падением обломков вражеского дрона на территорию нефтебазы. Особенность тушения таких пожаров в том, что нефтепродукты должны полностью выгореть. Главная задача — не допустить распространения огня. Бороться приходится не только с пламенем, но и с холодом. Для спасателей оборудован пункт обогрева», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 24 января.

«Самое главное, что при атаке вражеских беспилотников не пострадали люди, никто не погиб и не был ранен. Работаем дальше», — добавил Олег Мельниченко.