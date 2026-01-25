20:52:00 Воскресенье, 25 января
Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы более 1 млн. рублей

09:47 | 25.01.2026 | Криминал

Пенза, 25 января 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1968 года рождения лишилась более 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Социального фонда и под предлогом оформления пенсии попросил сообщить персональные данные.

«После этого женщине поступил еще один звонок от неизвестного, который представился сотрудником силового ведомства. Мужчина сообщил, [...] что в отношении нее были совершены мошеннические действия. В целях предотвращения противоправных действий и сохранности денежных средств злоумышленник рекомендовал потерпевшей обналичить и передать свои сбережения курьеру. Женщина, следуя указаниям собеседника, сняла более 1 млн. рублей и передала их неизвестному мужчине возле своего подъезда. Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что попалась на уловку мошенников, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


