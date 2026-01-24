Подписано соглашение о сотрудничестве между CУ СКР по Пензенской области и федерацией профсоюзов региона Общество

Пенза, 24 января 2026. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между следственным управлением СКР по Пензенской области и федерацией профсоюзов региона.

Фото: Penza.sledcom.ru

Подписи под документом поставили руководитель регионального следственного управления СКР Владимир Игнатенков и председатель федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов.

«В соглашении определен порядок межведомственного взаимодействия в сфере защиты трудовых прав граждан, повышения социальной защищенности жителей региона, обмена информацией о нарушении прав граждан, проведения совместных совещаний, личных приемов граждан, семинаров и круглых столов по вопросам противодействия коррупции, восстановления нарушенных прав и правового просвещения работников предприятий и организаций», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе встречи, на которой было подписано соглашение, стороны обсудили конкретные предложения по сотрудничеству.