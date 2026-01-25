Олег Мельниченко поздравил пензенских студентов с праздником Общество

Пенза, 25 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

Фото: Pnzreg.ru

«Более 60 тыс. молодых людей в нашем регионе получают высшее и среднее профессиональное образование. Многие начинают работать уже во время учебы, демонстрируют высокий уровень знаний и умений на всероссийских и международных конкурсах. Все чаще молодые люди выбирают волонтерскую деятельность, помогают обеспечивать правопорядок, вступив в ряды отряда «Тигр», реализуют творческие проекты, воплощают самые смелые идеи. У нас талантливая, развитая и очень активная молодежь, нацеленная на успех. Именно она в скором времени будет определять будущее региона и нашей страны. Верю, что у нее все получится», — подчеркнул глава региона.

«Дорогие студенты! Убежден, что каждый из вас найдет свое место в жизни, будет заниматься любимым делом. В вашем сердце навсегда останутся теплые воспоминания о студенческих годах, а дружеские связи, приобретенные за время учебы, с годами будут только крепнуть», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал студентам успехов, реализации намеченных целей и новых побед, а также чтобы во всех начинаниях им сопутствовали удача, любовь и поддержка близких людей.