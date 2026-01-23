Подписано постановление о создании государственного автономного учреждения Пензенской области «Санаторий «Тарханы» Экономика

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал постановление о создании государственного автономного учреждения «Санаторий «Тарханы».

«Создать государственное автономное учреждение Пензенской области «Санаторий «Тарханы», — говорится в документе, датированном 21 января.

В нем указано, что юридический адрес учреждения — Ставропольский край, город Пятигорск, улица Карла Маркса, 14.

«Установить в качестве основной цели деятельности учреждения оказание квалифицированной санаторно-курортной помощи населению по профилю санатория. Установить предельную штатную численность учреждения в количестве 230 единиц», — добавляется в тексте.

Из постановления следует, что функции и полномочия учредителя ГАУ ПО «Санаторий «Тарханы» будет выполнять министерство здравоохранения Пензенской области.

Документом утвержден перечень имущества, планируемого к закреплению за учреждением. В него включено девять объектов.