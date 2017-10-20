Итальянский банк заинтересовался проектом пензенской компании «Мастер-Пак» Экономика

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Предварительная договоренность об участии банка «Интеза» в реализации инвестиционного проекта пензенской компании «Мастер-Пак» достигнута в ходе переговоров, состоявшихся в Вероне в пятницу, 20 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, в них приняли участие губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев, управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева, гендиректор ООО «Мастер-Пак» Игорь Алтарев и другие официальные лица.

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ООО «Мастер-Пак»

«Один из проектов, который может быть реализован при поддержке вашего банка, в настоящее время осуществляет пензенская компания «Мастер-Пак». Она успешно зарекомендовала себя в Российской Федерации», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к представителям итальянского банка.

Он пояснил, что в связи с большим спросом организация расширяет производственные мощности и открывает новые линии по выпуску упаковки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в мае 2016 года генеральный директор ООО «Мастер-Пак» Игорь Алтарев обратился к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой оказать содействие в реализации инвестпроекта, предполагающего увеличение объемов выпускаемого гофрокартона в 4 раза — с 3,5 млн. до 15 млн. кв. метров в месяц.