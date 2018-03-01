EN
17:04:33 Четверг, 1 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Власти Пензы погасили 300 млн. рублей долгов с помощью бюджетного кредита

12:48 | 01.03.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Администрация Пензы погасила 28 февраля и 1 марта кредиторскую задолженность на сумму 300 млн. рублей за счет бюджетного кредита, выданного органами Федерального казначейства. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

Власти Пензы погасили 300 млн. рублей долгов с помощью бюджетного кредита

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что 107,7 млн. рублей составила плата за выполненные работы в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, 45,2 млн. рублей — за строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в микрорайоне Заря и 44 млн. рублей — за ремонт автомобильных дорог.

Ольга Завьялкина добавила, что 12 млн. рублей перечислено в счет оплаты услуг по уличному освещению, 7 млн. рублей — по перевозкам льготных категорий граждан и функционированию дачных маршрутов.

Читайте также

Мэр Пензы назвал сложной ситуацию с кредиторской задолженностью

Она отметила, что 83,9 млн. рублей направлено учреждениям образования, а еще 200 тыс. рублей — культуры.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев положительно оценил действия финансистов, подчеркнув, что работу по оптимизации расходования бюджетных средств нужно продолжать.

«Главная задача — изыскивать новые источники пополнения бюджета города. Кредит, который мы смогли привлечь, поможет нам снять остроту проблемы и позволит в рабочем режиме, в соответствии с графиком, согласованным с прокуратурой, погашать задолженность. Резервы есть всегда, нужно их задействовать», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Кузнецк примет театральный фестиваль «Золотая провинция» Компания «Атлант» расширит производство упаковочной продукции
Россельхозбанк начал выдачу ипотечных кредитов по новой программе госсубсидирования Жительнице Кузнецка Антонине Бариновой исполнилось 100 лет
Пензенская психбольница оштрафована на 10 тыс. рублей Во всех школах Пензы отметят 100 дней до начала ЧМ по футболу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама