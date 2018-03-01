Власти Пензы погасили 300 млн. рублей долгов с помощью бюджетного кредита Экономика

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Администрация Пензы погасила 28 февраля и 1 марта кредиторскую задолженность на сумму 300 млн. рублей за счет бюджетного кредита, выданного органами Федерального казначейства. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

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Она уточнила, что 107,7 млн. рублей составила плата за выполненные работы в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, 45,2 млн. рублей — за строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в микрорайоне Заря и 44 млн. рублей — за ремонт автомобильных дорог.

Ольга Завьялкина добавила, что 12 млн. рублей перечислено в счет оплаты услуг по уличному освещению, 7 млн. рублей — по перевозкам льготных категорий граждан и функционированию дачных маршрутов.

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Она отметила, что 83,9 млн. рублей направлено учреждениям образования, а еще 200 тыс. рублей — культуры.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев положительно оценил действия финансистов, подчеркнув, что работу по оптимизации расходования бюджетных средств нужно продолжать.

«Главная задача — изыскивать новые источники пополнения бюджета города. Кредит, который мы смогли привлечь, поможет нам снять остроту проблемы и позволит в рабочем режиме, в соответствии с графиком, согласованным с прокуратурой, погашать задолженность. Резервы есть всегда, нужно их задействовать», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.