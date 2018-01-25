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Мэр Пензы назвал сложной ситуацию с кредиторской задолженностью

11:06 | 25.01.2018 | Экономика

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Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что ситуация с кредиторской задолженностью муниципалитета является сложной.

Мэр Пензы назвал сложной ситуацию с кредиторской задолженностью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ситуация сложная. Это хороший урок для нас всех. Губернатор Иван Александрович Белозерцев обещал и дальше помогать нам. Но перед городом стоят задачи по реализации федеральных программ, содержанию дорог, освещению и так далее, поэтому нам самим следует активно работать не только по ликвидации кредиторской задолженности, но и по наполнению бюджета, оптимизировать расходы и искать новые источники доходов», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в четверг, 25 января.

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Информируя собравшихся о положении дел, начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина сообщила, что на протяжении последних лет для бюджета города характерен опережающий рост расходов над доходами, что привело к увеличению кредиторской задолженности за последние 5 лет до 628 млн. рублей к 1 января 2017 года.

По ее словам, за год удалось погасить кредиторскую задолженность на сумму 500 млн. рублей, в том числе 350 млн. рублей — за счет привлечения коммерческого кредита.

Ольга Завьялкина добавила, что значительному снижению кредиторской задолженности способствовала реструктуризация долгов перед бюджетом Пензенской области, которая позволила муниципалитету перекредитоваться, сообщает пресс-служба администрации города.
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