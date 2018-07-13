В Пензенской области намерены увеличить объем средств на поддержку промышленности Экономика

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Объем средств, направляемых на поддержку промышленности в Пензенской области, планируется увеличить в 2019 году не менее чем в 1,5 раза. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«На следующий год, если мы успешно сработаем в этом году, и 100 млн. рублей [освоим], которые второй год подряд закладываем на поддержку промышленных предприятий, то в следующем году [предусмотрим] 150 млн. рублей, как минимум, а может быть 200», — сказал он в ходе заседания ассоциации промышленников Пензенской области, которое состоялось в минувший четверг, 12 июля.

Глава региона также призвал руководителей крупных предприятий приступить к подготовке проектов в сжатые сроки.

«Можно обсуждать их предварительно под следующий год, под средства, которые будут в обязательном порядке заложены и увеличены на поддержку промышленных предприятий», — подчеркнул Иван Белозерцев.