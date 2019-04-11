Оборот торговли на пензенских ярмарках за два месяца составил 1,7 млрд. рублей Экономика

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Оборот торговли на ярмарках составил в Пензенской области за январь и февраль 2019 года 1,7 млрд. рублей. Об этом сообщила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства региона Нина Богач.

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«Вы сами знаете, на ярмарках присутствуют как индивидуальные предприниматели, так и предприниматели, которые продают товары непосредственно от производителей. […] Надо сказать, что ярмарки очень успешно себя позиционируют. Успешно люди посещают их, покупают продукты», — пояснила она в ходе совещания с представителями торговых сетей и заместителями глав администраций районов Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 11 апреля.

Нина Богач отметила, что в регионе действует «очень большое количество ярмарок» — 96.

«На территории Пензенской области имеется 50 брендовых магазинов и фермерские уголки. Там представлена продукция пензенских производителей и фермеров. Конечно, хотелось бы, чтобы на территории города Пензы сеть фермерских уголков активнее развивалась», — сказала начальник управления.