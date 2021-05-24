Мэр Пензы примет участие в дискуссии «Город для бизнеса» на форуме 26 мая Экономика

Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин примет участие в панельной дискуссии «Город для бизнеса», которая состоится в рамках форума «Мой бизнес» в центре культурного развития в предстоящую среду, 26 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«Градоначальник расскажет о стратегии развития города, а также о формировании комфортной городской среды», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в свою очередь специалист по долгосрочному прогнозированию Артем Желтов, который приглашен на форум в качестве эксперта, обозначит тенденции развития бизнеса в современных городах, после чего состоится дискуссия.

«Участники форума пообщаются на темы: легко ли открыть и вести бизнес в Пензе, с какими сложностями сталкиваются предприниматели сегодня, какие особенности родного города можно использовать для развития своего дела», — отмечается в анонсе.