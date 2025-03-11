В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летию «Радиозавода» Экономика

Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию «Радиозавода», состоялось в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в минувший понедельник, 10 марта.

Фото: T.me/omelnichenko

Предприятие и его отдельные сотрудники были отмечены наградами.

По словам генерального директора холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» Сергея Сахненко, вручение коллективу АО «Радиозавод» государственной награды является значимым итогом полувековой истории предприятия и признанием заслуг всего коллектива.

«За большим достижением предприятия стоит труд каждого из сотрудников. Хочется отметить роль выдающихся руководителей, ученых, конструкторов, инженеров и рабочих. Во все времена перед предприятием стояли масштабные задачи, и всегда работники «Радиозавода» с ними справлялись. Трудовой коллектив — это сила, которая позволит вам и дальше двигаться вперед, ставить перед собой амбициозные цели и успешно достигать их», — сказал Сергей Сахненко.

Поздравляя работников с юбилеем предприятия, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что «Радиозавод» по праву считается гордостью российской радиоэлектроники.

«На пензенской земле мы выполняем все задачи, которые ставит нам президент», — подчеркнул глава региона.

«Особую благодарность я выражаю генеральному директору предприятия Олегу Борисовичу Ратникову за высокий уровень производственной культуры. Я убежден, что у пензенского «Радиозавода» огромный потенциал, и мы сможем еще много интересного сказать в сфере радиоэлектроники. Я благодарю трудовой коллектив и ветеранов предприятия за то большое дело, которое вы делаете», — сказал Олег Мельниченко.

Два сотрудника предприятия отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Еще троим вручен памятный знак «Сурский рубеж», сообщает пресс-служба облправительства.