Пять нелегальных участников финрынка в Пензенской области выявлено за полгода

18:05 | 19.08.2025 | Экономика

Пенза, 19 августа 2025. PenzaNews. Банк России выявил в Пензенской области в I полугодии 2025 года пять нелегальных участников финансового рынка: три субъекта с признаками нелегального кредитора и два — с признаками финансовой пирамиды.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Среди выявленных нелегалов — три комиссионных магазина, которые предоставляли займы под видом ломбардной деятельности, не имея на это права. Недобросовестные комиссионные магазины передавали клиентам деньги сразу при получении товара и оформлении договора, а не после продажи вещи, принятой на комиссию. Это означает, что они выдавали займы под залог имущества, хотя суть комиссионной торговли в том, что гражданин получает деньги только после продажи вещи», — говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что две компании с признаками финансовой пирамиды предлагали клиентам вложить средства якобы в прибыльные инвестпроекты.

«Перед заключением любого договора на оказание финансовых услуг необходимо внимательно изучить все условия и проверить компанию на сайте Банка России. Также стоит убедиться, что организация не состоит в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что информация о выявленных нелегальных участниках финрынка в Пензенской области передана в правоохранительные органы.


