На территории ТОР «Сердобск» открыт завод по производству мобильных автозаправочных станций

10:05 | 25.09.2025 | Экономика

Пенза, 25 сентября 2025. PenzaNews. Завод «Спецмаш Сердобск» по производству мобильных автозаправочных станций открыт на территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск» в Пензенской области.

Фото: Merp.pnzreg.ru

В торжественном мероприятии, состоявшемся в преддверии Дня машиностроителя принял участие председатель правительства региона Николай Симонов и другие официальные лица.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области, ассортимент продукции, производимой резидентом ТОР «Сердобск», включает в себя полную линейку электрических зарядных станций и многорукавные топливораздаточные колонки для коммерческих АЗС.

«В реализацию проекта инвестировано 140 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на сегодняшний день в ТОР «Сердобск» зарегистрировано девять резидентов, создано более 700 рабочих мест, общий объем инвестиций составил более 2,4 млрд. рублей.


