Олег Мельниченко провел совместное заседание стратегического совета Пензенской области и правительства региона Экономика

Пенза, 31 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко провел в режиме видеоконференцсвязи совместное заседание стратегического совета Пензенской области и регионального правительства, главной темой которого стало рассмотрение проекта бюджета субъекта федерации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Фото: Pnzreg.ru

«Подготовка бюджета шла очень непросто. Удалось сохранить его социальную направленность. Предусмотрели средства на все взятые обязательства, как того требует президент. На здравоохранение, социальную защиту, образование, культуру и спорт в совокупности направим почти 67 млрд. рублей, или 64% от общего объема расходов. На развитие дорожной сети, транспорта, ЖКХ, экологическое благополучие — почти 20 млрд. рублей, или 19%. На поддержку сельского хозяйства, промышленности, инвестиции — порядка 3%. Дотации местным бюджетам — 6,4 млрд. рублей», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 30 октября.

Губернатор напомнил, что с 1 июня впервые будет предоставляться региональный семейный капитал в размере 1 млн. рублей на улучшение жилищных условий при рождении второго ребенка.

«На эти цели предусмотрели в бюджете 300 млн. [рублей]», — уточнил глава региона.

Он добавил, что в Пензенской области продолжат оказывать поддержку семьям с детьми, семьям участников СВО, малообеспеченным и льготным категориям граждан, предоставлять единовременные выплаты врачам.

Фото: Pnzreg.ru

«Заложили средства на строительство и капитальный ремонт 60 социально значимых учреждений. В том числе продолжим возведение двух школ в областном центре, хирургического корпуса в Кузнецке и лечебно-диагностического корпуса земетчинской районной больницы. Начнем строительство общежития техникума в Башмаково, проектирование детской поликлиники в Пензе на улице Антонова. Поручил также запланировать поэтапный капитальный ремонт областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Создадим в муниципалитетах области восемь новых площадок ГТО и модульный бассейн в микрорайоне Заря города Пензы», — сообщил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, проект бюджета получил единогласную поддержку участников заседания.

«Фактически мы сделали первый шаг к общественному обсуждению. Далее финансовый документ должен пройти публичные слушания и будет рассмотрен депутатами регионального Законодательного собрания», — пояснил он.