21:54:41 Пятница, 31 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки

16:13 | 31.10.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 31 октября 2025. PenzaNews. Семь российских денежных знаков с признаками подделки выявлено в банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В июле-сентябре 2025 года в банковском секторе Пензенской области выявили семь российских денежных знаков с признаками подделки: четыре банкноты номиналом 5 тыс. рублей, две подделки номиналом 1 тыс. рублей и одну — номиналом 2 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что подлинность российских банкнот можно проверить самостоятельно без использования специального оборудования.

«Например, на просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, на ощупь — выявить элементы с повышенным рельефом. А при изменении угла зрения на банкноте станут заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры», — поясняется в тексте.


Читайте также
В Пензе полиция установила личность женщины, подозреваемой в краже денег со счета пенсионерки через терминал в банке Новый УЗИ-аппарат поступил в отделение функциональной и лучевой диагностики детской поликлиники в Пензе
В Пензе 76-летняя пенсионерка оштрафована на 200 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан В Лопатинском районе «Lada Granta» врезалась в дерево, погибла женщина-водитель
В Мокшанском районе водитель грузовой «ГАЗели» насмерть сбил женщину В Пензе легковушка врезалась в световую опору, пострадал водитель
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама