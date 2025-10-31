В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки Экономика

Пенза, 31 октября 2025. PenzaNews. Семь российских денежных знаков с признаками подделки выявлено в банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В июле-сентябре 2025 года в банковском секторе Пензенской области выявили семь российских денежных знаков с признаками подделки: четыре банкноты номиналом 5 тыс. рублей, две подделки номиналом 1 тыс. рублей и одну — номиналом 2 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что подлинность российских банкнот можно проверить самостоятельно без использования специального оборудования.

«Например, на просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, на ощупь — выявить элементы с повышенным рельефом. А при изменении угла зрения на банкноте станут заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры», — поясняется в тексте.