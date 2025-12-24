Принят бюджет Пензы на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов Экономика

Пенза, 24 декабря 2025. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы большинством голосов приняли бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов в ходе 17-й очередной сессии, состоявшейся в среду, 24 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте представительного органа муниципального образования, общий объем доходов бюджета Пензы в 2026 году составит 23 млрд. 800,8 млн. рублей, в 2027-м — 26 млрд. 8,5 млн. рублей, в 2028-м — 25 млрд. 702,8 млн. рублей.

Прогнозируемые расходы городского бюджета в 2026 году составят 23 млрд. 262,5 млн. рублей, в 2027-м — 25 млрд. 470,2 млн. рублей, в 2028-м — 25 млрд. 672,8 млн. рублей.

На весь трехлетний период бюджет Пензы сформирован с профицитом: в 2026 и 2027 годах он составит по 538,3 млн. рублей, в 2028-м — 30 млн. рублей.

Размер резервного фонда администрации Пензы на 2026 год утвержден в сумме 10 млн. рублей, на 2027 и 2028 годы — по 6 млн. рублей.

Бюджет, как и в предыдущие годы, является социально ориентированным. Так, в следующем году расходы на социально-культурную сферу составят 74,7%.