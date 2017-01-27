В Пензе школа №28 и музей Ключевского договорились о сотрудничестве Образование

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между музеем Василия Ключевского и пензенской школой №28, которой присвоено имя историка, заключено в пятницу, 27 декабря.

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Свои подписи под документом поставили директор школы Алексей Мирясов и заведующий музеем Александр Плешков.

В рамках его реализации планируется проводить экскурсии для учеников, размещать в школе выставки, организовывать летнюю практику на базе музея, а также оказывать методическую и консультативную помощь.

В ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 176-й годовщине со дня рождения историка, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов высоко оценил театрализованное представление о Василии Ключевском, которое подготовили ученики.

Он поблагодарил автора сценария, а также солистов «Старгорода» и ансамбль домристов.

«Школа, носящая имя Ключевского, должна иметь именную библиотеку Ключевского. Достал я такой раритетный экземпляр. На сегодняшний день самый крупный специалист по изучению наследия Ключевского — Раиса Александровна Киреева, она подписала эту книгу», — сказал Олег Ягов.

Затем премии имени известного историка были вручены учителю русского языка и литературы школы №28, почетному работнику образования Ольге Кавкаевой и одиннадцатикласснице Юлии Васенькиной.

В свою очередь начальник управления развития общего образования регионального министерства образования Ирина Барыкина предупредила учеников, что учеба теперь будет ко многому их обязывать.

«То, что сегодня школа №28 дерзко очень выбрала имя Василия Осиповича Ключевского, это ко многому их обязывает. Это очень высокая планка […], это очень хороший задел и очень хорошее понимание своих целей и задач», — сказала она.

После этого Ирина Барыкина вручила грамоты учителю русского языка и литературы Елене Митриковой, преподавателю иностранных языков Галие Гафаровой и педагогу начальных классов Наталье Петровой.