16:49:42 Воскресенье, 14 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензенской области после общения с телефонными мошенниками перевела 700 тыс. рублей на чужие счета

09:38 | 14.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1981 года рождения лишилась 700 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Жительница Пензенской области после общения с телефонными мошенниками перевела 700 тыс. рублей на чужие счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонил незнакомец, который сообщил, что по прежнему месту работы собеседницы проводится проверка и с ней свяжется проверяющий.

«Вскоре женщина действительно получила второй звонок от незнакомца, представившегося сотрудником силового ведомства. Он заявил, что со счета заявительницы якобы финансируется экстремистская организация. Для того чтобы избежать уголовной ответственности, звонивший предложил перевести все накопления на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина, следуя инструкциям злоумышленника, сняла в банке 700 тыс. рублей и перечислила на указанные незнакомцем счета.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — уточняется в тексте.


Читайте также
«Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован
В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина Мошенники выманили у молодого жителя Сердобского района более 3,2 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама