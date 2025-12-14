Жительница Пензенской области после общения с телефонными мошенниками перевела 700 тыс. рублей на чужие счета Криминал

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1981 года рождения лишилась 700 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонил незнакомец, который сообщил, что по прежнему месту работы собеседницы проводится проверка и с ней свяжется проверяющий.

«Вскоре женщина действительно получила второй звонок от незнакомца, представившегося сотрудником силового ведомства. Он заявил, что со счета заявительницы якобы финансируется экстремистская организация. Для того чтобы избежать уголовной ответственности, звонивший предложил перевести все накопления на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина, следуя инструкциям злоумышленника, сняла в банке 700 тыс. рублей и перечислила на указанные незнакомцем счета.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — уточняется в тексте.