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Сборная Пензенской области примет участие в отборочных соревнованиях WorldSkills

16:20 | 13.03.2017 | Образование

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Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области поборется за право участия в V национальном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills.

Сборная Пензенской области примет участие в отборочных соревнованиях WorldSkills

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соревнования по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», «Лабораторный медицинский анализ» и «Дошкольное воспитание» пройдут в Якутии с 15 по 26 марта. На них честь региона будут отстаивать студенты колледжа пищевой промышленности и коммерции Андрей Петлин и Елена Васильева, студентка колледжа современных технологий переработки и бизнеса Ксения Никитина, студентка базового медицинского колледжа Наталья Шушпанникова и студентка кузнецкого многопрофильного колледжа Ирина Дмитриева.

С 16 по 22 марта в Ульяновской области по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» выступит студент пензенского колледжа транспортных технологий Александр Пятайкин.

С 21 по 27 марта в Хабаровском крае в соревнованиях «Сварочные технологии» примет участие студент Пензенского государственного университета Максим Качалкин.

Студент пензенского колледжа промышленных и информационных технологий Дмитрий Буряков выступит в состязании «Веб-дизайн», которое пройдет с 23 по 29 марта в Татарстане.

С 1 по 7 апреля в Московской области в компетенции «Кирпичная кладка» посоревнуется студент пензенского колледжа архитектуры и строительства Роман Игнатьев, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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