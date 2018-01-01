03:21:30 Суббота, 30 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе 1 октября стартует конкурс «Знай свой край»

14:35 | 29.09.2017 | Образование

Печать

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Конкурс «Знай свой край» стартует в школах Пензенской области в воскресенье, 1 октября.

В Пензе 1 октября стартует конкурс «Знай свой край»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно положению, он продлится до мая 2018 года.

Учредителями конкурса выступили два региональных министерства — культуры и туризма, а также образования.

Предполагается, что в его рамках учащиеся младших, средних и старших классов будут посещать мероприятия, подготовленные специалистами учреждений культуры — краеведческого музея, картинной галереи имени К.А. Савицкого, литературного музея и областной библиотеки для детей и юношества. Все они призваны содействовать расширению кругозора и эрудиции школьников.

После окончания каждого мероприятия ученикам будут предлагаться тестовые задания. Затем специалисты проанализируют правильность ответов и обобщат результаты.

С учетом наибольшего количества верных ответов и количества посещений учреждений культуры будут определены лучшие ученик, класс и школа.

Церемония награждения будет приурочена к Международному дню музеев. Отличившихся участников ждут ценные призы и памятные подарки.
Актуальное
Читайте также
В Пензе глава Минфина РФ охарактеризовал экономику регионов ПФО Пенсионерка из Заречного лишилась денег, пытаясь уберечь «сына» от тюрьмы
В Пензе состоялась трехсторонняя встреча Силуанова, Бабича и Белозерцева В Пензенской области собрали более 100 кг желудей
В Пензенской области благодаря реструктуризации высвободится почти 4 млрд. рублей В Пензе производителям одежды возместят часть затрат на модернизацию оборудования
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама