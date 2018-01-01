В Пензе 1 октября стартует конкурс «Знай свой край» Образование

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Конкурс «Знай свой край» стартует в школах Пензенской области в воскресенье, 1 октября.

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Согласно положению, он продлится до мая 2018 года.

Учредителями конкурса выступили два региональных министерства — культуры и туризма, а также образования.

Предполагается, что в его рамках учащиеся младших, средних и старших классов будут посещать мероприятия, подготовленные специалистами учреждений культуры — краеведческого музея, картинной галереи имени К.А. Савицкого, литературного музея и областной библиотеки для детей и юношества. Все они призваны содействовать расширению кругозора и эрудиции школьников.

После окончания каждого мероприятия ученикам будут предлагаться тестовые задания. Затем специалисты проанализируют правильность ответов и обобщат результаты.

С учетом наибольшего количества верных ответов и количества посещений учреждений культуры будут определены лучшие ученик, класс и школа.

Церемония награждения будет приурочена к Международному дню музеев. Отличившихся участников ждут ценные призы и памятные подарки.