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В Пензенской области стартовал прием заявок на конкурс «Лучший офицер-наставник»

08:35 | 08.11.2017 | Образование

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Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Прием заявок на конкурс «Лучший офицер-наставник, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, педагог дополнительного образования детей, реализующий программы военно-патриотической направленности» стартовал в Пензенской области в минувший вторник, 7 ноября.

В Пензенской области стартовал прием заявок на конкурс «Лучший офицер-наставник»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он продлится до 25 ноября.

Принять участие в конкурсе могут педагоги пензенских школ, имеющие стаж работы свыше 3 лет. По его итогам будет определено 16 победителей, которые получат денежное поощрение в размере 25 тыс. рублей и благодарность губернатора.

При этом в состязании не имеют права принимать участие победители прошлого года.

Регистрация поступивших документов завершится 28 ноября, после чего будет сформирован список лучших педагогов.

Выплаты денежного поощрения будут производится за счет бюджета Пензенской области.
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