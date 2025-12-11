Временные отключения мобильного интернета связаны с обеспечением безопасности граждан — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии напомнил, что временные отключения мобильного интернета связаны с обеспечением безопасности граждан.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы изначально говорили гражданам о том, что наш регион находится в зоне прилетов вражеских беспилотников. В целях безопасности Минобороны вводит режим ограничения мобильного интернета, по этим рекомендациям операторы связи работают. Совместно с министерством обороны РФ и спецслужбами принимаем максимум усилий, чтобы обезопасить жителей Пензенской области. Мы предупреждаем об этом людей посредством SMS-оповещения, в социальных сетях, в мобильном приложении МЧС», — сказал Олег Мельниченко.

Органы безопасности также вводят локальные отключения мобильного интернета в центре Пензы и ряде микрорайонов областного центра. Эти ограничения не зависят от действия режимов «Беспилотная опасность», «Ковер» и других специальных режимов.

«Нужно понимать серьезность ситуации и быть готовыми к ограничениям мобильного интернета. Ограничения не действуют на сотовую связь, можно всегда связаться по телефону с родными и близкими, с оперативными службами. Я так же, как и все жители Пензенской области, испытываю эти сложности, но мы должны понимать, что это делается для нашей безопасности», — подчеркнул глава региона.

«Как только цели СВО будут достигнуты, я абсолютно уверен, что мы вернемся к нормальному режиму работы мобильной интернет-связи», — добавил он.

Положительным моментом происходящего Олег Мельниченко назвал оперативную работу по активизации создания точек доступа к бесплатному Wi-Fi в местах отдыха пензенцев и гостей города.

«Шаг за шагом мы в этом отношении идем, средства в бюджет заложены. Бесплатная сеть есть на Московской, она охватывает участок пешеходной улицы от драмтеатра до Фонтанной площади, сквер «Копилка пословиц», сквер имени Белинского и площадь Ленина. В Сердобске начали эту работу», — сказал Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в Пензе точки доступа к бесплатному Wi-Fi также работают в сквере Славы, у монумента «Росток», на Западной поляне — в районе планетария, в Заводском районе — в Комсомольском парке, в парке Ульяновых в микрорайоне Арбеково — в детском парке.

Общедоступная сеть работает в аэропорту, на автовокзале и на Привокзальной площади станции Пенза-I. Бесплатный Wi-Fi должен появиться и на остановках общественного транспорта — от Центрального рынка до памятника Первопоселенцу. Контракт с провайдером на установку оборудования уже заключен.