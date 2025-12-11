19:20:01 Четверг, 11 декабря
К началу прямой линии пензенского губернатора поступило около 2 тыс. вопросов

17:27 | 11.12.2025 | Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Около 2 тыс. вопросов поступило к началу прямой линии губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, которая стартовала вечером в четверг, 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

К началу прямой линии пензенского губернатора поступило около 2 тыс. вопросов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«К началу 5-й прямой линии губернатора, трансляция которой ведется в эфире пензенских телеканалов и аккаунтах главы региона и правительства Пензенской области в социальных сетях, было принято 1 тыс. 967 вопросов», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что больше всего обращений направили жители Пензы — 1 тыс. 77 вопросов. Из Бессоновского района поступило 138 обращений, из Кузнецка — 111, из Пензенского района — 104, из Сердобского — 92.

«Самыми многочисленными стали вопросы, посвященные теме дорожного строительства, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городов и сел, работе общественного транспорта и учреждений здравоохранения», — добавляется в сообщении.


