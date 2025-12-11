19:19:54 Четверг, 11 декабря
«Региональный компьютерный центр» оштрафован на 1 млн. рублей за коррупционные правонарушения

16:23 | 11.12.2025 | Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный компьютерный центр» оштрафовано на 1 млн. рублей за коррупционные правонарушения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

«Региональный компьютерный центр» оштрафован на 1 млн. рублей за коррупционные правонарушения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что представитель ООО «Региональный компьютерный центр» с января 2021 года по декабрь 2024 года передал должностному лицу государственного бюджетного учреждения здравоохранения товарно-материальные ценности 48 наименований на общую сумму свыше 736 тыс. рублей, в том числе ноутбук, телевизор, перфоратор, бетономешалку. Также представитель юридического лица в период с апреля 2022 года по май 2024 года передал должностному лицу министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области автомобильный радар-детектор, шины, холодильник, смартфон общей стоимостью более 229 тыс. рублей. Имущество передавалось за оказание содействия в выборе организации в качестве поставщика по оказанию услуг для нужд государственных заказчиков. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Сумма назначенных по результатам рассмотрения постановлений штрафов составила 1 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что штрафы оплачены.

«В отношении взяткодателя и взяткополучателей расследуются уголовные дела, ход и результаты которых находятся на контроле прокуратуры», — добавляется в сообщении.


