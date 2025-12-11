19:20:03 Четверг, 11 декабря
Олег Мельниченко рассказал о программах по реабилитации и адаптации ветеранов СВО

17:49 | 11.12.2025 | Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии рассказал о реализуемых в регионе программах по реабилитации и адаптации ветеранов специальной военной операции.

Фото: Pnzreg.ru

«Об адаптации ветеранов СВО мы начали задумываться еще в 2023 году. Первыми в стране разработали и запустили программу переобучения для участников СВО. Она реализуется на базе Института регионального развития. После прохождения курса ветераны могут преподавать школьникам и студентам «Основы безопасности и защиты Родины». Также переобучение ведется на базе колледжей и ссузов. Большой перечень специальностей», — сказал Олег Мельниченко.

Кроме того, глава региона сообщил о других возможностях для участников спецоперации найти себя в мирной жизни.

Он напомнил, что в марте 2025 года по аналогии с федеральной кадровой программой «Время героев» был запущен региональный проект «Герои Пензенского края».

«Интерес среди ветеранов и участников СВО очень большой. Подана 371 заявка. В финал вышли 35 человек. Еще 15 человек сейчас непосредственно участвуют в спецоперации и пройдут обучение позже», — сказал Олег Мельниченко.

«Первый этап проходил в сентябре, второй — начался 1 декабря. За каждым участником закреплен наставник из числа аппарата правительства. Я тоже являюсь наставником двух участников», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, из числа финалистов программы «Герои Пензенского края» назначения получили: Андрей Степанов (заместитель главы администрации Заречного), Александр Орлов (глава администрации Канаевского сельсовета), Александр Долгов (ГБУ «Безопасный регион»). Пятеро ветеранов СВО стали депутатами: четверо в Пензенской городской думе, один — в собрании представителей Заречного.

Губернатор также рассказал о реализации регионального проекта «Сурское мужество», который рассчитан на тех, кто получил тяжелые травмы в ходе СВО, но хочет продолжать активную жизнь. Местом проведения стало арт-поместье «Новые берега». Во втором наборе участвуют 11 человек.

«Кроме углубленной диспансеризации и реабилитации мы предусмотрели для них возможность разработать бизнес-проекты, чтобы подать заявку на социальный контракт и получить средства на открытие своего дела. В первом потоке четыре человека уже подали заявки на получение соцконтракта и с 1 января 2026 года начнут реализацию своих проектов. Наша задача, чтобы человек не остался один на один со своей бедой», — сказал Олег Мельниченко.


