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Пензенские школьницы отличились на всероссийской олимпиаде по литературе

09:30 | 06.04.2018 | Образование

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Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Две представительницы Пензы — ученица гимназии №44 Софья Герасимова и учащаяся финансово-экономического лицея №29 Елизавета Гришечкина — вошли в число победителей всероссийского олимпиады по литературе.

Пензенские школьницы отличились на всероссийской олимпиаде по литературе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В прошлом году Софья Герасимова становилась призером, а Елизавета Гришечкина — победителем интеллектуального состязания.

По итогам олимпиады они получат 100 баллов по предмету, внеконкурсное поступление в любой профильный вуз страны и премию президента РФ в размере 60 тыс. рублей.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, это первая победа школьников региона на заключительном этапе олимпиады в 2018 году.
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