Пензенские школьницы отличились на всероссийской олимпиаде по литературе
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Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Две представительницы Пензы — ученица гимназии №44 Софья Герасимова и учащаяся финансово-экономического лицея №29 Елизавета Гришечкина — вошли в число победителей всероссийского олимпиады по литературе.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В прошлом году Софья Герасимова становилась призером, а Елизавета Гришечкина — победителем интеллектуального состязания.
По итогам олимпиады они получат 100 баллов по предмету, внеконкурсное поступление в любой профильный вуз страны и премию президента РФ в размере 60 тыс. рублей.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, это первая победа школьников региона на заключительном этапе олимпиады в 2018 году.