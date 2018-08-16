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«Максимум» не может называться частной школой — пензенская прокуратура

14:10 | 16.08.2018 | Образование

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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Позиционирование образовательного центра «Максимум» как первой частной школы в Пензе и Заречном является некорректным. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры по итогам проверки, проведенной в связи с размещением в интернете объявлений об открытии данного учреждения.

«Максимум» не может называться частной школой — пензенская прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно ст. 91 закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательная деятельность подлежит лицензированию. […] Установлено, что лицензия на ведение образовательной деятельности у ООО «Максимум» отсутствует», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, уточнив, что организация по сути планирует организовать работу репетиторского центра.

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В ведомстве обратили внимание на то, что хотя «Максимум» не относится к числу организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на сайте центра содержатся сведения рекламного характера об оказании услуг в данной сфере, что может ввести потребителей в заблуждение.

«В целях недопущения нарушений закона в части осуществления образовательной деятельности без лицензии прокурором Пензенского района директору ООО «Максимум» [Дмитрию Позднякову] объявлено предостережение», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что также материалы проверки направлены в управление ФАС России по Пензенской области для последующей оценки.

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