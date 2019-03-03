В Пензе состоится конференция школьников, посвященная наследию региона Образование

Пенза, 3 марта 2019. PenzaNews. Шестая региональная научно-практическая конференция учащихся «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области» состоится в финансово-экономическом лицее №29 Пензы в пятницу, 29 марта.

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Согласно положению о конференции, к участию в ней приглашаются ученики 4–11 классов.

Будут предусмотрены секции, посвященные объектам культурного и природного наследия, их влиянию на развитие Пензенской области, экологическим проблемам региона, виртуальным экскурсиям.

В каждой из них определят победителя и призеров. Кроме того, предусмотрено 10 номинаций, среди которых «Метапредметный характер исследования», «Изучение социально значимых объектов», «Инновационная идея», «Наша надежда» и «Лучший стендовый доклад».

Заявки на участие принимаются не позднее 20 марта.

Главным организатором конференции выступило пензенское регионального отделение Русского географического общества.