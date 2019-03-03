EN
20:53:23 Воскресенье, 3 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе состоится конференция школьников, посвященная наследию региона

10:16 | 03.03.2019 | Образование

Печать

Пенза, 3 марта 2019. PenzaNews. Шестая региональная научно-практическая конференция учащихся «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области» состоится в финансово-экономическом лицее №29 Пензы в пятницу, 29 марта.

В Пензе состоится конференция школьников, посвященная наследию региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению о конференции, к участию в ней приглашаются ученики 4–11 классов.

Будут предусмотрены секции, посвященные объектам культурного и природного наследия, их влиянию на развитие Пензенской области, экологическим проблемам региона, виртуальным экскурсиям.

В каждой из них определят победителя и призеров. Кроме того, предусмотрено 10 номинаций, среди которых «Метапредметный характер исследования», «Изучение социально значимых объектов», «Инновационная идея», «Наша надежда» и «Лучший стендовый доклад».

Заявки на участие принимаются не позднее 20 марта.

Главным организатором конференции выступило пензенское регионального отделение Русского географического общества.

Загрузка...
Читайте также
Установлены личности погибших в тройном ДТП в Пензенском районе Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке игровой приставки
Пензенская лыжница не ожидала медали в гонке на 5 км на Универсиаде Пензенский митрополит возглавил литургию в Кижеватово
Футболистки пензенской «Лагуны-УОР» забили девять голов за один матч Мужчина и двое подростков подозреваются в 11 кражах из машин в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама