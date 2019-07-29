Новый корпус детсада №10 в Пензе начнет работу в полном объеме в сентябре Образование

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Четвертый корпус детского сада №10 «Калейдоскоп» в микрорайоне Арбеково города Пензы, рассчитанный на 120 мест, начнет работу в полном объеме с сентября. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Оценил ремонт корпуса детского сада №10 в Арбеково. Благодаря этому удалось дополнительно создать 120 мест. Из года в год мы последовательно ведем работу по созданию новых мест в детских садах, чтобы охватить дошкольным образованием как можно больше детей. Новый корпус востребован, группы уже сформированы, в сентябре дошкольное учреждение начнет свою работу», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник, 29 июля.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в детсаду №10, весной в новый корпус, расположенный в выкупленном встроенно-пристроенном помещении, уже пришли около 80 воспитанников, однако на летний период в связи с уменьшением посещаемости они переведены в другие здания.

В дошкольном учреждении отметили, что впервые полностью укомплектованные шесть групп в четвертом корпусе начнут действовать с начала учебного года.