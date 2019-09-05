Школьники из Пензы и Израиля примут участие в олимпиаде по программированию на языке Java Образование

Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Школьники из Пензы и Израиля примут участие в XIII международной дистанционной олимпиаде по программированию на языке Java. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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В предстоящий понедельник, 9 сентября, стартует первый — отборочный — этап. Задания олимпиады будут опубликованы на сайте региональной заочной школы программирования, которая функционирует на базе школы имени М.Ю. Лермонтова в селе Засечном и ориентирована на образовательные организации, внедряющие технологию «Компьютерные науки».

Учащиеся, показавшие наиболее высокие результаты, в декабре примут участие во втором этапе в составе сборных команд Пензенской области и Израиля.

Олимпиада по программированию на языке Java, объединяющая школьников из Пензы и Израиля, проводится дважды в год.

В апреле 2019 года от Пензенской области два первых места заняли Владислав Колягин из школы имени М.Ю. Лермонтова села Засечного и Рамиль Лобанов из села Махалино Кузнецкого района.