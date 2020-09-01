Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем знаний Образование

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем знаний, который отмечается 1 сентября.

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«Этот праздник один из самых торжественных и волнительных в году, он дорог всем поколениям. Для первоклассников сегодня начнется новый этап в жизни, а выпускникам школ и вузов в этом году предстоит определиться с выбором будущей профессии. Пусть этот учебный год для всех станет щедрым на интересные события и творческие находки!» — сказал он.

Владимир Мутовкин добавил, что в этот день свои двери распахнут две новые школы — в эко-квартале «Запрудный» и «Арбековской заставе».

«Хочется верить, что детям и педагогам в этих образовательных учреждениях будет удобно и комфортно, школа станет для них вторым домом и поможет обрести новых друзей», — подчеркнул глава города.

Он пожелал пензенским школьникам и студентам успехов в учебе и ярких творческих проектов, а их родителям и учителям — терпения, мудрости и больше поводов для гордости за детей.