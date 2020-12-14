Бесплатные курсы повышения квалификации в ПГУ до конца года пройдут около 4,5 тыс. человек Образование

Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Около 4,5 тыс. человек до конца 2020 года пройдут бесплатные курсы повышения квалификации, организованные в Пензенском государственном университете в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование», на реализацию которого ПГУ получил грант в размере 10,5 млн. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе вуза, обучение, рассчитанное на 72 часа, проходит в вечернее время в онлайн-формате по 14 образовательным программам, среди которых «Бухгалтерский учет и налогообложение в условиях цифровой экономики», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Интеллектуальные информационно-измерительные системы», «Цифровизация методов контроля и испытания изделий и материалов в промышленности» и другие.

По словам ректора ПГУ Александра Гулякова, реализация подобных программ позволит не только поднять на более высокий уровень профессиональные знания тех, кто записался на курсы, но и укрепит их позиции на региональном рынке труда.

«Все программы, по которым ведется обучение, уникальны. Они разработаны нашими ведущими специалистами, докторами и кандидатами наук, корифеями в своей области знаний», — подчеркнул он.

Одним из наиболее популярных направлений стало обучение специалистов цифровой трансформации документированных сфер деятельности организации. По информации вуза, за несколько дней на эту программу записались более 600 человек, в их числе работники коммерческих структур, представители органов власти, науки, образования и студенты.

Доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ПГУ Людмила Фионова, комментируя данное направление подготовки, пояснила, что слушатели знакомятся с тем, как правильно перейти на электронный документооборот и как свести в единое целое все информационные системы, обрабатывающие документы.

«Нельзя говорить ни о какой цифровой экономике, если на каждом конкретном рабочем месте в организации не будут использованы современные информационные технологии документооборота», — констатировала она.

Каждый, кто решил воспользоваться предлагаемой в рамках федерального проекта возможностью получить новые профессиональные знания и навыки, руководствовался своими мотивами. Так, специалист в сфере интернет-коммуникаций Максим Битков, выбравший программу «Ключевые технологии цифрового маркетинга», отметил, что стремится к постоянному саморазвитию.

«Цифровые технологии коренным образом влияют на образ жизни людей. [...] Мне интересны модули, которые предложили преподаватели кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»: интеграция цифровых технологий в маркетинг, изменение поведения потребителей в условиях цифровой трансформации, практика применения digital-технологий и инструментов в маркетинге. Эти знания я применю в работе», — сказал он.

В свою очередь аспирант Юлия Герасимова, которая занимается подготовкой диссертации по техническим наукам и параллельно работает переводчиком, записалась на программу «Новые технологии создания электронных средств».

«В моей работе мне не хватало многих типично инженерных знаний, а учеба на этих курсах позволит правильно читать зарубежную литературу и выполнять переводы документов технического профиля на высоком уровне. Особое внимание буду уделять занятиям, где разбираются международные стандарты качества», — сказала она.

По результатам обучения слушателям предстоит пройти тестирование. Участникам, успешно освоившим программы, будут вручены удостоверения о повышении квалификации установленного образца.