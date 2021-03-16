Школа имени Лермонтова в Засечном вошла в число победителей всероссийского конкурса Образование

Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Средняя общеобразовательная школа имени М.Ю. Лермонтова, расположенная в селе Засечном Пензенской области, вошла в число пяти победителей всероссийского конкурса «Школы — лидеры качества образования».

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Также отмечены президентский лицей Грозного, школа №619 Санкт-Петербурга, гимназия №3 Ставрополя и брянский городской лицей №2 имени М.В. Ломоносова.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, церемония награждения победителей состоится 23 марта в рамках деловой программы XI Петербургского международного образовательного форума.

Организаторами конкурса «Школы — лидеры качества образования» являются Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена и редакция российского научно-методического журнала «Управление качеством образования: теория и практика эффективного администрирования».

В соответствии с положением о конкурсе, определение победителей осуществлялось путем экспертной оценки поданных материалов, раскрывающих инновационный опыт учреждения, с учетом мнения представителей профессионального сообщества.

В 2020–2021 учебном году была выбрана тема «Образование в условиях цифровой трансформации общества».